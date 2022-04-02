Російські варвари намагалися спалити жінок на узбіччі, – Міноборони про жахливе фото з Київщини

У Міноборони показали моторошне фото з Київщини. Там зображені накриті ковдрою оголені тіла жінок. Їх залишили просто на узбіччі.

При цьому російські нелюди хотіли ще намагалися їх спалити. Фото оприлюднили у твіттері Міністерства 2 квітня.

Зауважте Дуже багато тіл, молодих розстрілювали, – Комаров показав моторошні кадри зі звільненої Бучі

Окупанти коїли терор біля столиці

Опубліковану світлину зробили буквально за 20 кілометрів від Києва. Тіла під ковдрою лежать біля автомобільних шин. Ковдру для фото не знімали з етичних міркувань.

Загиблі мирні жителі біля траси за 20 кілометрів від Києва. Під ковдрою лежать 4 – 5 мертвих голих жінок, яких російські варвари намагалися спалити тут же, на узбіччі дороги,

– мовилося в дописі.



Тіла жінок під ковдрою на Київщині / Фото Міноборони

Щоб це повідомлення було зрозумілим усьому світові, його написали англійською мовою. Слід зауважити, що лише за 15 хвилин уже було понад 2 тисячі поширень.

Важливо – Окупанти самі зізнаються у ґвалтуваннях: дивіться відео