В Белой Церкви нелюди выбросили котят в мусорник в пакете из-под хлеба: видео спасения

20:18

Компания подростков из Белой Церкви на Киевщине отыскала трех только рожденных котят, которых выбросили в контейнер для мусора неизвестные. Шкуродеры завязали малышню в пакет из-под хлеба, чтобы у них не осталось ни единого шанса выжить.