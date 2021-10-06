В Белой Церкви нелюди выбросили котят в мусорник в пакете из-под хлеба: видео спасения
Источник:"Реальный Киев"
Компания подростков из Белой Церкви на Киевщине отыскала трех только рожденных котят, которых выбросили в контейнер для мусора неизвестные. Шкуродеры завязали малышню в пакет из-под хлеба, чтобы у них не осталось ни единого шанса выжить.
Инцидент произошел вечером 5 октября. Ребята, которые проходили мимо мусорных баков в одном из дворов, услышали, как пищат животные.
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Подростки достали пакет и вытащили из него трех маленьких котят.
Отнесли к ветеринарам
- Момент спасения четвероногих один из очевидцев снимал на видео.
- Жестокость людей, оставивших котят на верную смерть, вызвала у подростков нешуточное возмущение.
- Сначала ребята растерялись, когда поняли, что малышня не сможет выжить без их помощи. Впрочем, впоследствии они отнесли животных в местную ветеринарную клинику.
Записью спасения котят автор поделился в соцсетях. Видео мгновенно стало вирусным, а пользователи выразили восторг от поступка ребят.
Кроме того, в комментариях жители Киевской области призвали полицию расследовать инцидент и найти преступников, которые чуть не убили котят.
Смотрите видео спасения котят в Белой Церкви (Осторожно, нецензурная брань!):