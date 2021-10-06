У Білій Церкві нелюди викинули кошенят у смітник в пакеті з-під хліба: відео порятунку

6 жовтня 2021 , 20:12
Читать новость на русском

Джерело:

"Реальний Київ"

Компанія підлітків з Білої Церкви на Київщині відшукала трьох тільки народжених котенят, яких викинули у контейнер для сміття невідомі. Шукродери зав'язали малечу в пакет з-під хліба, щоб у них не залишилося жодного шансу вижити.

Інцидент стався ввечері 5 жовтня. Хлопці, які проходили повз сміттєві баки в одному з дворів, почули, як пищать тварини.

Дивіться також Чоловіки врятували кенгуру з холодної води: як неочікувано віддячила тварина

Підлітки дістали пакет та витягли з нього трьох маленьких кошенят.

Віднесли до ветеринарів

  • Момент порятунку чотирилапих один з очевидців знімав на відео. 
  • Жорстокість людей, які залишили кошенят на вірну смерть, викликала у підлітків неабияке обурення.
  • Спочатку хлопці розгубилися, коли зрозуміли, що малеча не зможе вижити без їх допомоги. Втім, згодом вони віднесли тваринок до місцевої ветеринарної клініки.

Записом врятування кошенят автор поділився у соцмережах. Відео миттєво стало вірусним, а користувачі висловили захват від вчинку хлопців. 

Крім того, у коментарях жителі Київщини закликали поліцію розслідувати інцидент та знайти злочинців, які ледве не вбили кошенят.

Дивіться відео порятунку кошенят у Білій Церкві (Обережно, нецензурна лайка!):

Автор: Олексій Чибісов