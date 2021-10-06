У Білій Церкві нелюди викинули кошенят у смітник в пакеті з-під хліба: відео порятунку

20:12

Компанія підлітків з Білої Церкви на Київщині відшукала трьох тільки народжених котенят, яких викинули у контейнер для сміття невідомі. Шукродери зав'язали малечу в пакет з-під хліба, щоб у них не залишилося жодного шансу вижити.