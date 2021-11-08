В Боярке пьяный мужчина выстрелил в грудь 25-летнему незнакомцу

Полицейские Фастовского района Киевской области расследуют уголовное производство о хулиганстве. 33-летний мужчина применил травматический пистолет против случайного прохожего, с которым у него произошел конфликт.

О преступлении в полиции узнали ночью 6 ноября, когда к ним обратился раненый житель Боярки. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что выстрелы прозвучали во время конфликта между незнакомыми между собой прохожими.

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На месте происшествия работали медики, госпитализировавшие пострадавшего в больницу.

Угрожает от 3 до 7 лет тюрьмы



Злоумышленник устроил стрельбу из Форт-17Р / Фото полиции Киевской области

По данным следствия, около 3:00 ночи 6 ноября в Боярке 25-летний мужчина по неизвестным причинам конфликтовал с 33-летним местным жителем.

Последний достал пистолет и попал оппоненту в грудь.

Полицейские задержали злоумышленника и изъяли у него оружие и патроны. Их отправили на экспертизу.

Фигурант производства во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном с использованием оружия. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Вскоре ему будут выбирать меру пресечения.

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.