У Боярці п'яний чоловік вистрілив у груди 25-річному незнайомцю

Поліцейські Фастівського району Київської області розслідують кримінальне провадження щодо хуліганства. 33-річний чоловік застосував травматичний пістолет проти випадкового перехожого, з яким поконфліктував.

Про злочин чоловіки дізналися вночі 6 листопада, коли до них звернувся поранений мешканець Боярки. Правоохоронці, які прибули на місце події, з'ясували, що постріли пролунали під час конфлікту між незнайомими між собою перехожими.

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На місці події працювали медики, які госпіталізували потерпілого до лікарні.

Загрожує від 3 до 7 років тюрми



Зловмисник влаштував стрілянину з Форт-17Р / Фото поліції Київської області

За даними слідства, близько 3:00 ночі 6 листопада у Боярці 25-річний чоловік з невідомих причин поконфліктував з 33-річним місцевим мешканцем.

Останній дістав пістолет та поцілив опоненту у груди.

Поліцейські затримали зловмисника та вилучили у нього зброю та патрони до неї. Їх відправили на експертизу.

Фігурант провадження під час скоєння злочину перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене із використанням зброї. Зловмиснику вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.

Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.