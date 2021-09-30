Бровары всколыхнули автоматные очереди посреди дня: в полиции успокоили горожан
Источник:фейсбук полиции Киевской области
В городе Бровары посреди дня раздались звуки автоматных очередей. Впрочем выяснилось, что это – плановые тактико-специальные учения по территориальной обороне. Видео с ними появились в сети 30 сентября.
Правоохранители предупредили, что учения охватят весь Броварской район, а не только город. Они призвали население не пугаться и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.
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В ходе учений силовики тренировались предотвращать теракты и диверсии / Фото полиции Киевской области
Сколько продлятся учения и кто к ним присоединился
Мероприятия начались 22 сентября и закончатся 1 октября. В них принимают участие резервисты, военнообязанные и воины Вооруженных сил Украины.
Отрабатывают силовики
Главная цель этих учений – предотвращение диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры Киевщины.
Защитники тренировались защищать объекты критической инфраструктуры / Фото полиции Киевской областиВнимание! В ходе тренировок используются лишь холостые патроны и устройства для имитации взрывов.
В Броварах продолжаются учения по территориальной обороне: видео
В Броварах были слышны звуки автоматных очередей на улицах: видео
Жители Броваров услышали на улицах выстрелы и взрывы гранат: смотрите видео
Текст публикации полиции Киевской области:
На территории Броварского района с 22 сентября по 1 октября проводятся тактико-специальные учения по территориальной обороне с привлечением резервистов, военнообязанных и представителей ВСУ.
Целью тактико-специальных учений является предупреждение диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры региона. Во время тренировок будут использоваться холостые патроны и устройства для имитации взрывов.
Просим граждан с пониманием отнестись к определенным неудобствам, которые могут возникнуть во время проведения указанных мероприятий и сохранять спокойствие!