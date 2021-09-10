Бывший полицейский сколотил банду и торговал амфетамином на Киевщине
Источник:Национальная полиция Украины
Уволенный из рядов полиции Чернигова экс-правоохранитель стал организатором достаточно мощной наркогруппировки. Действовала она на территории Киевской и Черниговской областей.
Работники внутренней безопасности полиции разоблачили причастных к торговле наркотическими средствами лиц, а также задержали своего бывшего коллегу. 28-летний глава группировки сам готовил амфетамин в частном доме и руководил его распределением и продажей.
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Все члены банды не оказались наркозависимыми и употребляли амфетамин в собственной лаборатории.
Уволили из рядов полиции в 22 года
- По данным следствия, организатор группировки работал в милиции до конца 2015 года. На момент освобождения ему было всего 22.
- После изгнания из правоохранительных органов мужчина решил наладить схему изготовления и продажи амфетамина на Киевщине и Черниговщине.
- Полицейские выяснили, что участники группировки делали это в гаражном помещении и в ювелирной мастерской, которые принадлежат семье одного из фигурантов. Там они фасовали наркотики, передавали их наркозависимым и употребляли сами.
Во время обысков у членов банды нашли немалое количество прекурсоров, 200 граммов амфетамина, марихуану и таблетки с капсулами.
Кроме того, полицейские изъяли оборудование, оргтехнику и черную бухгалтерию, а также 58 тысяч гривен, 2 тысячи долларов и почти 1 тысячу евро.
Следователи сообщили о подозрении в изготовлении, хранении и сбыте наркотических средств лидеру группировки и еще одному члену банды. Местопребывание остальных членов банды пытаются установить.
Вскоре суд будет избирать задержанным меры пресечения.
Смотрите видео полиции о деятельности наркогруппировки: