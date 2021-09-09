Автобус, в котором нашли наркотики, приехал из Польши. Инцидент произошел примерно в 4:00.
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Таможенники нашли в автобусе наркотики
- Примерно в 4:00 в пункт пропуска Шегини – Медика из Польши прибыл туристический автобус сообщением "Честохова – Черновцы".
- Во время его осмотра таможенники, совместно с пограничниками, сотрудниками СБУ и кинологической командой, нашли 2 сумки.
- В них лежало 6 512 таблеток наркосодержащего препарата Subutex.
- Примерная стоимость контрабанды – почти 2 миллиона гривен.
- Таможенники сообщили о находке правоохранителям.
- Сейчас они проводят неотложные следственные действия и выбирают правовую квалификацию преступления.
В польском автобусе таможенники нашли наркотики / Фото Львовской таможни
Стоимость контрабанды – почти 2 миллиона гривен / Фото Львовской таможни
Все наркотики изъяли / Фото Львовской таможни
Следователи выясняют обстоятельства преступления / Фото Львовской таможни