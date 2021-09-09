Автобус, в котором нашли наркотики, приехал из Польши. Инцидент произошел примерно в 4:00.

К теме Через Россию в оккупированный Донецк: СБУ ликвидировала канал контрабанды метадона

Таможенники нашли в автобусе наркотики

  • Примерно в 4:00 в пункт пропуска Шегини – Медика из Польши прибыл туристический автобус сообщением "Честохова – Черновцы".
  • Во время его осмотра таможенники, совместно с пограничниками, сотрудниками СБУ и кинологической командой, нашли 2 сумки.
  • В них лежало 6 512 таблеток наркосодержащего препарата Subutex.
  • Примерная стоимость контрабанды – почти 2 миллиона гривен.
  • Таможенники сообщили о находке правоохранителям.
  • Сейчас они проводят неотложные следственные действия и выбирают правовую квалификацию преступления.

У польському автобусі в Шегинях знайшли наркотики на понад 2 мільйони гривень
В польском автобусе таможенники нашли наркотики / Фото Львовской таможни

У польському автобусі в Шегинях знайшли наркотики на понад 2 мільйони гривень
Стоимость контрабанды – почти 2 миллиона гривен / Фото Львовской таможни

У польському автобусі в Шегинях знайшли наркотики на понад 2 мільйони гривень
Все наркотики изъяли / Фото Львовской таможни

У польському автобусі в Шегинях знайшли наркотики на понад 2 мільйони гривень
Следователи выясняют обстоятельства преступления / Фото Львовской таможни