Автобус, в котором нашли наркотики, приехал из Польши. Инцидент произошел примерно в 4:00.

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Таможенники нашли в автобусе наркотики

Примерно в 4:00 в пункт пропуска Шегини – Медика из Польши прибыл туристический автобус сообщением "Честохова – Черновцы".

Во время его осмотра таможенники, совместно с пограничниками, сотрудниками СБУ и кинологической командой, нашли 2 сумки.

В них лежало 6 512 таблеток наркосодержащего препарата Subutex.

Примерная стоимость контрабанды – почти 2 миллиона гривен.

Таможенники сообщили о находке правоохранителям.

Сейчас они проводят неотложные следственные действия и выбирают правовую квалификацию преступления.

Заметьте! По информации ZAXID.NET, правоохранители пока не установили, кто является владельцем сумок с наркотиками. Все пассажиры возразили, что они принадлежат им.



В польском автобусе таможенники нашли наркотики / Фото Львовской таможни



Стоимость контрабанды – почти 2 миллиона гривен / Фото Львовской таможни



Все наркотики изъяли / Фото Львовской таможни



Следователи выясняют обстоятельства преступления / Фото Львовской таможни