Автобус, у якому знайшли наркотики, приїхав з Польщі. Інцидент трапився приблизно о 4:00.

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Митники знайшли в автобусі наркотики

  • Приблизно о 4:00 у пункт пропуску Шегині – Медика з Польщі прибув туристичний автобус сполученням "Честохова – Чернівці".
  • Під час його огляду митники, спільно з прикордонниками, співробітниками СБУ та кінологічною командою, знайшли 2 сумки.
  • У них лежали 6512 таблеток нарковмісного препарату Subutex.
  • Орієнтовна вартість контрабанди – майже 2 мільйони гривень.
  • Митники повідомили про знахідку правоохоронців.
  • Наразі вони проводять невідкладні слідчі дії та обирають правову кваліфікацію злочину.

У польському автобусі в Шегинях знайшли наркотики на понад 2 мільйони гривень
У польському автобусі митники знайшли наркотики / Фото Львівської митниці

У польському автобусі в Шегинях знайшли наркотики на понад 2 мільйони гривень
Вартість контрабанди – майже 2 мільйони гривень / Фото Львівської митниці

У польському автобусі в Шегинях знайшли наркотики на понад 2 мільйони гривень
Усі наркотики вилучили / Фото Львівської митниці

У польському автобусі в Шегинях знайшли наркотики на понад 2 мільйони гривень
Слідчі з'ясовують обставини злочину / Фото Львівської митниці