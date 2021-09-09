Автобус, у якому знайшли наркотики, приїхав з Польщі. Інцидент трапився приблизно о 4:00.

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Митники знайшли в автобусі наркотики

Приблизно о 4:00 у пункт пропуску Шегині – Медика з Польщі прибув туристичний автобус сполученням "Честохова – Чернівці".

Під час його огляду митники, спільно з прикордонниками, співробітниками СБУ та кінологічною командою, знайшли 2 сумки.

У них лежали 6512 таблеток нарковмісного препарату Subutex.

Орієнтовна вартість контрабанди – майже 2 мільйони гривень.

Митники повідомили про знахідку правоохоронців.

Наразі вони проводять невідкладні слідчі дії та обирають правову кваліфікацію злочину.

Зауважте! За інформацією ZAXID.NET, правоохоронці поки не встановили, хто є власником сумок з наркотиками. Усі пасажири заперечили, що вони належать їм.



У польському автобусі митники знайшли наркотики / Фото Львівської митниці



Вартість контрабанди – майже 2 мільйони гривень / Фото Львівської митниці



Усі наркотики вилучили / Фото Львівської митниці



Слідчі з'ясовують обставини злочину / Фото Львівської митниці