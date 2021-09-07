Щомісяця зловмисники робили по декілька "посилок", вартість кожної з яких становила майже 4 мільйони гривень.

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Деталі схеми постачання метадону в окупований Донецьк

Організувала злочинну схему безробітна киянка. До справи вона долучила "партнерку" з тимчасово окупованого Донецька.

За інформацією слідства, жінки приховували заборонені речовини у глечиках для вазонів та в садово-паркових скульптурах. А потім пересилали їх під виглядом побутових посилок спільникам у Росію. Далі пакунки передавали через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення.

З Росії "товар" через непідконтрольні ділянки кордону потрапляв до тимчасово окупованого Донецька. Там вже його фасували та реалізовували.



Зловмисниця ховала наркотики у глечики для вазонів / Фото СБУ

Зловмисників затримали

Канал існував майже рік. Щомісяця зловмисники переправляли по 2 – 3 партії наркотиків.

Під час спецоперації правоохоронці затримали водія маршрутного таксі – він пробував вивезти метадон вагою понад 1,4 кілограма. У межах кримінального провадження затримали й організаторку каналу, їй повідомили про підозру.

Наразі тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до схеми.



Організаторку злочинної схеми затримали / Фото СБУ

СБУ ліквідувала канал контрабанди наркотиків до окупованого Донецька: відео