Ежемесячно злоумышленники делали по несколько "посылок", стоимость каждой из которых составляла почти 4 миллиона гривен.

Читайте также Полиция "накрыла" нарколабораторию в квартире супругов на Львовщине: фото с места происшествия

Детали схемы поставки метадона в оккупированный Донецк

Организовала преступную схему безработная киевлянка. К делу она приобщила "партнершу" из временно оккупированного Донецка.

По информации следствия, женщины прятали запрещенные вещества в кувшинах для вазонов и в садово-парковых скульптурах. А потом пересылали их под видом бытовых посылок сообщникам в Россию. Далее пакеты передавали через водителей микроавтобусов, осуществляющих нерегулярные пассажирские перевозки.

Из России "товар" через неподконтрольные участки границы попадал во временно оккупированный Донецк. Там уже его фасовали и реализовывали.

Злоумышленница прятала наркотики в кувшины для вазонов / Фото СБУ

Злоумышленников задержали

Канал существовал почти год. Ежемесячно злоумышленники переправляли по 2-3 партии наркотиков.

Во время спецоперации правоохранители задержали водителя маршрутного такси – он пробовал вывезти метадон весом более 1,4 килограмма. В рамках уголовного производства задержали организатора канала, ей сообщили о подозрении.

Сейчас продолжаются следственные действия для выявления всех причастных к схеме.

Организатора преступной схемы задержали / Фото СБУ

СБУ ликвидировала канал контрабанды наркотиков в оккупированный Донецк: видео