Злоумышленники продавали амфетамин и каннабис. Задержанным грозит тюрьма.

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Гражданские супруги организовали нарколабораторию

В Бориславе 34-летний мужчина и 25-летняя женщина, состоящие в гражданском браке, организовали в своей квартире нарколабораторию. Они продавали амфетамин местным наркозависимым. Во время обыска в квартире пары правоохранители изъяли:

наркотики, похожие на амфетамин и каннабис;

оборудование и прекурсоры, с помощью которых можно изготавливать наркотики;

другие вещественные доказательства причастности супругов к наркобизнесу.

Полицейские направили все вещи на экспертное исследование.



Пара организовала у себя дома нарколабораторию / Фото полиции Львовской области

Паре грозит тюрьма

Правоохранители задержали злоумышленников. Следователи сообщили им о подозрении в "незаконном производстве, хранении или сбыте наркотиков, психотропов или их аналогов". Если вину задержанных докажут в суде, им будет грозить от 4 до 8 лет за решеткой.

Вскоре подозреваемым изберут меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.

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Полиция провела в квартире обыск / Фото полиции Львовской области



Злоумышленников задержали / Фото полиции Львовской области



Подозреваемым грозит тюрьма / Фото полиции Львовской области