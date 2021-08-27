Правоохранители задержали организатора, лаборантов и непосредственных сбытчиков наркотиков. Сейчас все фигуранты уголовного производства находятся под стражей.
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Если суд признает злоумышленников виновными, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Изъяли 16 кило амфетамина
Как отметили в прокуратуре, во время задержания членов группировки полицейские провели 15 обысков в их квартирах и машинах.
Во время следственных действий правоохранители изъяли:
- более 16 килограммов амфетамина;
- 120 таблеток экстази;
- почти 80 граммов каннабиса;
- 12 канистр с около 180 литрами прекурсоров;
- а также лабораторное оборудование для изготовления психотропных веществ;
- 4 пистолета с патронами.
Следственные действия продолжаются, однако вскоре полицейские готовятся их завершить и подготовить обвинительные акты. Когда именно дело передадут в суд, пока неизвестно.