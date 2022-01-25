В центре Киева устроили стрельбу под СБУ

В центре столицы, на улице Владимирской, вооруженный молодой человек устроил стрельбу среди дня 25 января. Свидетели говорят, что это случилось под Главным управлением СБУ.

Сначала сообщалось, что нападение было направлено против активистов организации "Український стяг". На своем телеграм-канале они сообщили, что на них якобы напали вооруженные "титушки".

Альтернативная версия – нападение на обменник

По другой версии, стрельба якобы случилась во время нападения на пункт обмена валют. Как пишет телеграм-канал "Київ зараз", точку якобы ограбили.

Переполох по недоразумению

Впоследствии "Сегодня" сообщило, что конфликт возник из-за недопонимания между активистами и инкассатором. Представители "Українського стягу" якобы подошли к банкомату, чтобы наклеить на него наклейки.

В этот момент туда подъехал инкассатор. Он принял молодых людей за грабителей и начал стрелять из автомата. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

По данным телеграмм-канала "Вартові Еспресо", стрелок несколько раз нажал на спусковой крючок и отбил штукатурку на здании. Затем он положил автомат в автомобиль и встал возле него. Прибывшие на место инцидента правоохранители огородили его лентами, но вооруженного мужчину не заковали в наручники.

Что говорят в полиции

Впоследствии на сайте полиции Киева появилась официальная версия разборок. Правоохранители сообщили, что задержали двух мужчин.

Представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных лиц. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт, поэтому в дальнейшем на улице представитель службы охраны произвел несколько выстрелов вверх. В результате инцидента никто не пострадал,

– рассказали полицейские.

На месте происшествия работали спецназовцы и следственно-оперативная группа. Сейчас уже открыто уголовное производство по факту хулиганства.

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