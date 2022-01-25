У центрі Києва невідомі влаштували стрілянину під СБУ: всі деталі
25 січня 2022 , 17:03Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Київ оперативний"
У середмісті столиці, на вулиці Володимирській, невідомі озброєні молодики влаштували стрілянину серед дня 25 січня. Свідки кажуть, що це трапилося під Головним управлінням СБУ.
За попередньою інформацією, напад був спрямований проти активістів організації "Український стяг". На своєму телеграм-каналі вони повідомили, що на них нібито напали озброєні "тітушки".
У центрі Києві невідомі влаштували стрілянину: відео 18+ – Увага! Присутня нецензурна лексика