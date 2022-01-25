На сайті поліції Києва зауважили, що конфлікт виник між працівниками охорони фінансової установи та невідомими молодиками. Імовірно, йдеться про активістів організації "Український стяг".
До теми У центрі Києва влаштували стрілянину під СБУ
Особливо буйних затримали
За словами правоохоронців, з'ясування стосунків почалося всередині приміщення, але потім продовжилося на вулиці. Один із чоловік вирішив стріляти у повітря. На щастя, від цього ніхто не постраждав.
Слідчі прибули на місце одразу після інциденту / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
Зону стрілянини обгородили стрічками / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
Розбірки відбувалися неподалік від будівлі Головного управління СБУ / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
Втім, поліціянти, які прибули на місце події, затримали двох особливо активних учасників розбірок та відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Оскільки у справі фігурує вогнепальна зброя, винуватцю може загрожувати 3 – 7 років позбавлення волі.
На місце інциденту також приїхали спецпризначенці / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
Автоматні постріли оббили штукатурку на стінах будівлі / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
Місце подій обгородили і опитували свідків неподалік / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
Оперативники одразу документували все на вулиці Володимирській / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал