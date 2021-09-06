"Да мне вообще по**й": в Киеве блогерка на Lexus нарушила правила и убегала от полиции

На Набережном шоссе в Киеве водитель Lexus неправильно припарковалась. Полицейские попросили ее документы, но блогерка отказала. К тому же она кричала на правоохранителей, а затем попыталась убежать. Полицейские задержали девушку и изъяли водительское удостоверение.

В инстаграм она выложила видео, где сказала, что ей "нахамили и хотели дое****ся". Подписалась она как Veronika Ridolfi. Об инциденте рассказал начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Отказывалась показывать документы

Водитель Lexus нарушила правила остановки и стоянки. К ней подошли полицейские и попросили показать документы. Она дерзко сказала, что не будет делать этого, потому что ни в чем не виновата. Сбоку в авто сидела подруга, которая поддерживала водителя.

Затем она начала размахивать руками и кричать полицейскому. К своей подруге она сказала, что ей "вообще по**й". Никаких документов она давать не будет.



Кричала и отказывалась показывать документы / Фото из фейсбука Алексея Билошицкого

Вдруг девушка начала убегать от полицейских. Пассажирка ей взамен подсказывала, как быстрее "оторваться" от правоохранителей.

Блогерку задержали

Полицейские нашли водительницу и задержали ее. На девушку составили административный протокол за "невыполнение требований относительно остановки" и конфисковали водительское удостоверение. Дальше ее делом будет заниматься суд.

Санкция статьи предусматривает лишение права управлять авто от 3 до 6 месяцев.



Полицейские составили административный протокол / Фото патрульной полиции Киева

В Киеве блогер кричала на полицейских и отказывалась показывать документы: видео KIEVMAP

Текст публикации Алексея Белошицкого:

Вчера водитель Lexus нарушила правила остановки и стоянки на Набережном Шоссе в Киеве. Однако, вместо того, чтобы предоставить документы инспектору полиции по его требованию, женщина вела себя вызывающе, а затем вообще нажала на педаль газа и уехала с места происшествия.

Видео ее поведения выложила в сеть ее подруга – пассажирка, которая была в авто. Вероятно, они считают, что такая модель поведения – это хороший пример для их подписчиков.

Хочу заверить, что это не так. В нашей стране нужно воспитывать правомерное поведение и именно такой пример нужно показывать.

Мы вскоре нашли водительницу Lexus. Она, традиционно, вела себя вызывающе, не предоставляла водительское удостоверение, закрывала окно автомобиля. Однако на этот раз ей не удалось избежать ответственности.

На владелицу мы составили протокол по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) Куоап и изъяли водительское удостоверение. Теперь дело рассмотрит суд и определит наказание. Санкция статьи, помимо прочего, предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Отмечу, такие действия водителей на украинских дорогах – недопустимы. Каждый, кто будет нарушать закон, оскорблять честь полицейского и не исполнять законные распоряжения, будет привлечен к ответственности.

Надеюсь, эта история станет поучительной! Всегда нужно уважать людей и их труд. Безопасных нам дорог с ответственными водителями!