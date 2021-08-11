Заставлял 9-летнюю делать порнографию: в Киеве будут судить школьного фотографа
Источник:Прокуратура Киева
Прокуратура Киева 11 августа направила в суд дело фотографа из Киева. Его подозревают в том, что он заставлял 9-летнюю девочку создавать порнографические фотографии.
Мужчина, вероятно, совершил преступление еще в начале апреля. Вскоре после этого его задержали и при обыске нашли детскую порнографию и другие доказательства.
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Что грозит мужчине
Злоумышленник предстанет перед судом по статье о растлении малолетней. За такое нарушение он может провести в тюрьме от 5 до 8 лет. Кроме этого, его обвиняют в принуждении к созданию порнографии. Соответствующая статья предусматривает до 3 лет лишения свободы.
В чем его подозревают
- О том, что в Киеве задержали этого мужчину сообщили 21 мая.
- Следователи установили, что он зарегистрировал в инстаграме фейковую страницу "девочки".
- Из нее, вероятно, шантажировал детей, чтобы те фотографировались в обнаженном виде.
- Оказалось, что у подозреваемого есть 2 своих детей.
- Он работал фотографом, который, вероятно, ходил по школам и предлагал свои услуги.
- В квартире задержанного нашли компьютер и телефон, где была детская порнография.
Похожий случай раньше
13 июля приговорили 42-летний тренера одной из футбольных школ Киева. Следователи выяснили, что мужчина развращал 11-летнего спортсмена из детской футбольной команды, когда они поехали на соревнования во Львов.
Он зашел в комнату, в которой спали дети и убедился, что за ним никто не наблюдает. После этого подошел к кровати потерпевшего, обнажил свои половые органы и совершил в отношении мальчика развратные действия.