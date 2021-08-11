Змушував 9-річну робити порнографію: у Києві судитимуть шкільного фотографа

Прокуратура Києва 11 серпня направила до суду справу фотографа з Києва, який працював у школах. Його підозрюють у тому, що він змушував 9-річну дівчинку створювати порнографічні світлини.

Чоловік, ймовірно, вчинив злочин ще на початку квітня. Невдовзі після цього його затримали та під час обшуку знайшли дитячу порнографію та інші докази.

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Що загрожує чоловікові

Зловмисник постане перед судом за статтею про розбещення малолітньої особи. За таке порушення він може провести у в'язниці від 5 до 8 років. Крім цього, його звинувачують у примушенні до створення порнографії. Відповідна стаття передбачає до 3 років ув'язнення.

У чому його підозрюють

Про те, що в Києві затримали цього чоловіка повідомили 21 травня.

Слідчі встановили, що він зареєстрував в інстаграмі фейкову сторінку "дівчинки".

З неї, ймовірно, шантажував дітей, щоб ті фотографувалися в оголеному вигляді.

Виявилося, що в підозрюваного є 2 своїх дітей.

Він працював фотографом, який, ймовірно, ходив по школах і пропонував свої послуги.

У квартирі затриманого знайшли комп'ютер та телефон, де була дитяча порнографія.

Схожий випадок раніше

13 липня засудили 42-річний тренера однієї з футбольних шкіл Києва. Слідчі з'ясували, що чоловік розбещував 11-річного спортсмена з дитячої футбольної, коли вони поїхали на змагання до Львова.

Він зайшов до кімнати, в якій спали діти й переконався, що за ним ніхто не спостерігає. Після цього підійшов до ліжка потерпілого, оголив свої статеві органи та вчинив щодо хлопчика розпусні дії.