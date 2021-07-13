Як зазначили у прокуратурі, мешканець столиці вчинив злочин у грудні 2015 року. За скоєне його засудили до 7 років позбавлення волі.

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Чоловіка затримали через місяць після вчинення правопорушення.

Розбещував у кімнаті з футболістами

Слідчі з'ясували, що футбольний тренер скоїв сексуальний злочин відносно спортсмена з дитячої футбольної команди під час виїзду на змагання до Львова.

Чоловік зайшов до кімнати, де спали діти. Він переконався, що за ним ніхто не спостерігає, після чого підійшов до ліжка потерпілого.

Зловмисник оголив свої статеві органи та вчинив щодо хлопчика розпусні дії.

У січні 2016 року чоловіка затримали. Правоохоронці провели кілька експертиз за участю підозрюваного та самого хлопчика, а також слідчіий експеримент зі свідком інциденту.

Чоловіку інкримінували розбещення неповнолітніх особою, на яку покладено обов’язки щодо піклування про потерпілого. Згідно з Кримінальним кодексом України, судді могли посадити тренера на 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки після звільнення.

Зловмисника визнали винним та покарали ув'язненням на 7 років. Під варту чоловіка взяли лише після оголошення рішення суду. Крім того, тренера внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.