Як зазначили у прокуратурі, мешканець столиці вчинив злочин у грудні 2015 року. За скоєне його засудили до 7 років позбавлення волі.
Дивіться також "Зайчику, дихай": у Києві врятували 2-річну дівчинку, яка ледь не потонула в басейні
Чоловіка затримали через місяць після вчинення правопорушення.
Розбещував у кімнаті з футболістами
- Слідчі з'ясували, що футбольний тренер скоїв сексуальний злочин відносно спортсмена з дитячої футбольної команди під час виїзду на змагання до Львова.
- Чоловік зайшов до кімнати, де спали діти. Він переконався, що за ним ніхто не спостерігає, після чого підійшов до ліжка потерпілого.
- Зловмисник оголив свої статеві органи та вчинив щодо хлопчика розпусні дії.
У січні 2016 року чоловіка затримали. Правоохоронці провели кілька експертиз за участю підозрюваного та самого хлопчика, а також слідчіий експеримент зі свідком інциденту.
Чоловіку інкримінували розбещення неповнолітніх особою, на яку покладено обов’язки щодо піклування про потерпілого. Згідно з Кримінальним кодексом України, судді могли посадити тренера на 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки після звільнення.
Зловмисника визнали винним та покарали ув'язненням на 7 років. Під варту чоловіка взяли лише після оголошення рішення суду. Крім того, тренера внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.