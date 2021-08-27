В холодильнике в квартире в Киеве нашли расчлененное тело женщины: жуткое видео

Ужасную находку обнаружил житель Киева в квартире своего родственника. Мужчина нашел фрагменты тела женщины в холодильнике в Подольском районе столицы.

О совершении преступления полицейские узнали в 11: 40 27 августа. На место происшествия сразу выехали следователи, судмедэксперт и криминалисты.

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Сейчас личность погибшей остается неизвестной.

Расчленили и сложили в холодильник

Полицейские работают на месте страшной находки / Фото "Киева Оперативного"

Тело женщины нашел родственник владельца квартиры на проспекте Правды.

По предварительным данным, убитой является жена владельца квартиры, а его подозревают в совершении преступления.

Где сейчас находится мужчина, которому принадлежит жилье, неизвестно.

С квалификацией события правоохранители должны определиться после проведения первоочередных следственных действий и выводов экспертов.

Полицейские пока не выяснили, произошло ли в квартире убийство, или женщина умерла естественной смертью.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления.

Смотрите видео из дома, где нашли расчлененное тело женщины: