У Києві в холодильнику знайшли розчленоване тіло жінки: моторошне відео
27 серпня 2021 , 16:47Читать новость на русском
Джерело:поліція Києва
Жахливу знахідку здійснив мешканець Києва у квартирі свого родича. Чоловік знайшов фрагменти тіла жінки у холодильнику в Подільскому районі столиці.
Про вчинення злочину поліцейські дізналися о 11:40 27 серпня. На місце події одразу виїхали слідчі, судмедексперт та криміналісти.
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Наразі особа загиблої залишається невідомою.
Розчленували та склали у холодильник
Поліцейські працюють на місці страшної знахідки / Фото "Києва оперативного"
- Тіло жінки знайшов родич її власника на проспекті Правди.
- За попередніми даними, вбитою є дружина власника квартири, а його підозрюють у скоєнні злочину.
- Де наразі перебуває чоловік, якому належить житло, невідомо.
- З кваліфікацією події правоохоронці мають визначитись після проведення першочергових слідчих дій та висновків експертів.
Поліцейські поки що не з'ясували, чи сталося у квартирі вбивство, а чи ж жінка померла природною смертю.
Слідчі продовжують з'ясовувати обставини злочину.
Дивіться відео з будинку, де знайшли розчленоване тіло жінки: