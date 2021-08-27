У Києві в холодильнику знайшли розчленоване тіло жінки: моторошне відео

Жахливу знахідку здійснив мешканець Києва у квартирі свого родича. Чоловік знайшов фрагменти тіла жінки у холодильнику в Подільскому районі столиці.

Про вчинення злочину поліцейські дізналися о 11:40 27 серпня. На місце події одразу виїхали слідчі, судмедексперт та криміналісти.

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Наразі особа загиблої залишається невідомою.

Розчленували та склали у холодильник



Поліцейські працюють на місці страшної знахідки / Фото "Києва оперативного"

Тіло жінки знайшов родич її власника на проспекті Правди.

За попередніми даними, вбитою є дружина власника квартири, а його підозрюють у скоєнні злочину.

Де наразі перебуває чоловік, якому належить житло, невідомо.

З кваліфікацією події правоохоронці мають визначитись після проведення першочергових слідчих дій та висновків експертів.

Поліцейські поки що не з'ясували, чи сталося у квартирі вбивство, а чи ж жінка померла природною смертю.

Слідчі продовжують з'ясовувати обставини злочину.

Дивіться відео з будинку, де знайшли розчленоване тіло жінки: