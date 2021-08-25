Хотел вылететь в Нидерланды: в "Борисполе" задержали эстонца, который скрывался от Интерпола
25 августа 2021 , 19:52Читати новину українською
Во время проверки документов одного из пассажиров самолета Киев – Амстердам правоохранители увидели сообщение от базы Интерпола. Как выяснилось, мужчина скрывался от властей Финляндии.
В карточке мужчины в базе международной полиции отмечалось, что при появлении его следует арестовать. Поэтому пограничники сразу задержали злоумышленника.
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Сотрудники украинского бюро Интерпола подтвердили, что мужчину действительно разыскивают за оборот наркотиков.
Задержанного передали полицейским
- Гражданин Эстонии надеялся, что украинские правоохранители его не будут проверять. Так, во время оформления пассажиров он передал пограничникам паспорт.
- После задержания злоумышленника бойцы ГПСУ передали мужчину полицейским.
- Согласно уголовно-процессуальному кодексу, злоумышленника могут экстрадировать в Финляндию, где его и ищут.
Какое именно преступление совершил злоумышленник, неизвестно. В течение 60 часов с момента задержания мужчину должны доставить в суд для избрания меры пресечения – временного или экстрадиционного ареста.