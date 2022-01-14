Из-за конфликта в ночном клубе: уроженец Донецка расстрелял мужчину из автомата на Киевщине
Источник:полиция Киевской области
20-летнего Евгения Хоменко разыскивают полицейские по подозрению в совершении дерзкого преступления. 7 января, по данным полиции, молодой человек хладнокровно расстрелял мужчину в Белой Церкви.
К счастью, пострадавшему удалось выжить. Он находится в больнице в стабильном состоянии. Злоумышленник с места происшествия скрылся и скрывается от следствия.
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Как рассказали в полиции, инцидент произошел в центре Белой Церкви.
Что известно о расстреле мужчины возле ночного клуба на Киевщине
- По данным следствия, накануне стрельбы 50-летний мужчина отдыхал в одном из ночных клубов Белой Церкви. Там он познакомился со злоумышленником и его компанией.
- В какой-то момент у потерпевшего и Хоменко произошел конфликт, после чего мужчины вышли за пределы заведения.
- Предприниматель достал из багажника машины автомат, выстрелил вверх и пошел за оппонентом.
- На улице он дважды выстрелил пострадавшему в живот и скрылся.
Окровавленного потерпевшего нашла прохожая, которая и вызвала полицию и скорую. Медики немедленно госпитализировали мужчину в больницу, где его смогли стабилизировать.
Действия нарушителя квалифицировали как покушение на убийство. Если злоумышленника задержат, а суд признает его вину, Хоменко грозит от 10 до 15 лет заключения.
Обращаемся к гражданам, если вы владеете какой-либо информацией относительно данного события и личности подозреваемого Хоменко Евгения Валерьевича, просим немедленно сообщать в полицию по номеру спецлинии "102". Анонимность гарантируем,
– подчеркнули в полиции.
Смотрите видео расстрела мужчины в Белой Церкви (18+):