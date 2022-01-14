Через конфлікт у нічному клубі: уродженець Донецька розстріляв чоловіка з автомата на Київщині

20-річного Євгена Хоменка розшукують поліцейські за підозрою у скоєнні зухвалого злочину. 7 січня, за даними поліції, молодик холоднокровно розстріляв чоловіка у Білій Церкві.

На щастя, потерпілому вдалося вижити. Він перебуває у лікарні у стабільному стані. Зловмисник з місця події втік та переховується від слідства.

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Як розповіли у поліції, інцидент стався у центрі Білої Церкви.

Що відомо про розстріл чоловіка біля нічного клубу на Київщині

За даними слідства, напередодні стрілянини 50-річний чоловік відпочивав в одному з нічних клубів Білої Церкви. Там він познайомився зі зловмисником та його компанією.

В якийсь момент у потерпілого та Хоменка стався конфлікт, після чого чоловіки вийшли за межі закладу.

Підприємець дістав з багажника машини автомат, вистрелив вгору та пішов за опонентом.

На вулиці він двічі вистрелив постраждалому у живіт та втік.

Скривавленого потерпілого знайшла перехожа, яка й викликала поліцію та швидку. Медики негайно госпіталізували чоловіка до лікарні, де його змогли стабілізувати.

Дії порушника кваліфікували як замах на вбивство. Якщо зловмисника затримають, а суд визнає його провину, Хоменку загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.



Звертаємось до громадян, якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно даної події та особи підозрюваного Хоменка Євгена Валерійовича, просимо негайно повідомляти до поліції за номером спецлінії "102". Анонімність гарантуємо,

– підкреслили у поліції.

Дивіться відео розстрілу чоловіка у Білій Церкві (18+):