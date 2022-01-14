За даними слідчих, напад вкрай агресивного власника елітної автівки стався близько 11:30 14 січня неподалік від метро "Лівобережна". Перехожий зробив йому зауваження за блокування пішохідного переходу, але отримав важкі травми.

Дивіться також Скипів після зауваження: у Києві молодик кинув чоловіка на асфальт через "прогин" – відео 18+

Якби не втручання у конфлікт іншого водія, інцидент міг би закінчитися трагедією.

Поліція приїхала через годину та відпустила нападника

Водій позашляховика залишив Land Cruiser на вулиці Аболмасова, перегородивши пішохідний перехом, чим наразив людей на небезпеку.

Чоловік, який проходив повз, зробив нахабному автовласнику зауваження, через що на нього накинулися з кулаками.

Після кількох ударів по голові водій Toyota жорстоко кинув постраждалого головою в асфальт забороненим прийомом через спину. Згодом він почав добивати вже майже непритомного потерпілого.

Коли ж у конфлікт втрутився більш серйозний опонент, водій позашляховика поводився зовсім не так нахабно.

Потерпілого з важкими травмами госпіталізували до лікарні швидкої допомоги.

Поліцейські ж приїхали на виклик після 12:10, але навіть не намагалися затримати зловмисника.

Дивіться відео роботи поліції на місці побиття чоловіка у Києві:

Може бути сином одного з очільників МОН

За даними ЗМІ, ледве не вбив людину 24-річний Владислав Стеценко, який нібито є сином голови комітету з фізичного виховання та спорту МОН Вадима Стеценка. В електронній декларації посадовця є Land Cruiser Prado 2008 року випуску, на якому буцімто я катався зловмисник.



Декларація Вадима Стеценка / Скриншот declarations.com.ua

Оскільки поліцейські жодним чином не заважали чоловіку покинути місце зухвалого злочину, зробити це їм довелося після втручання прокуратури.



Затриманим виявився мешканець Київської області, 1997 року народження. Наразі йому готується повідомлення про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження,

– зазначили у прокуратурі.

Досудове розслідування привадження триває.