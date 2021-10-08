Избиение подростков охранниками киевского ТРЦ Gulliver: в полиции могут переквалифицировать дело

Полицейские столицы расследуют уголовное производство по столкновению между клиентами Gulliver и его охранниками. Пострадавшие от применения силы охраной ребята сначала отказались от написания заявлений, а через сутки все же решили завить о преступлении.

19-летний участник драки Юрий Рудый говорит, что утром 4 октября охранник ТРЦ ни за что его ударил. Когда юноша ударил в ответ, на место происшествия прибежали коллеги охранника.

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Мужчины якобы скрутили обоих парней и пытали их в служебном помещении.

Подростков отправили на экспертизу

Клиенты ТРЦ утверждают, что зашли в "Сильпо" навеселе после отдыха в развлекательных заведениях. Но они якобы были во вполне адекватном состоянии.

Во время выхода из супермаркета охранник якобы что-то им сказал и сразу полез в драку.

Обоих парней якобы били руками и ногами, угрожали вырезать им глаза или подбросить что-то запрещенное в случае, если те напишут заявление в полицию.

Патрульные, прибывшие на вызов в ТРЦ, урегулировали конфликт, а обе его стороны отказались от написания заявлений о преступлении. Впрочем, на следующий день ребята пришли в полицию и начали утверждать, что охранники нанесли им ушибы грудной клетки и плеча, сломала 2 ребра и нос. Кроме того, у одного из пострадавших якобы диагностировали ушиб правого яичка.

Полицейские открыли уголовное производство по нанесению легких телесных повреждений, но направили подростков на судмедэкспертизу. Если специалисты выяснят, что тяжесть их повреждений больше, дело переквалифицируют.

В Gulliver говорят, что все было не так

Представители ТРЦ говорят, что ребята были совершенно пьяными, а охранник лишь попросил их вести себя сдержаннее. Также ребята якобы напали первыми, из-за чего их и задержали.

Кроме того, охранники почти сразу после инцидента вызвали полицию, что также подтверждают сами правоохранители.

В Gulliver подчеркивают, что весь момент конфликта и того, что происходило после него, зафиксирован на камеры видеонаблюдения.