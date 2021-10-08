Побиття підлітків охоронцями київського ТРЦ Gulliver: у поліції можуть перекваліфікувати справу

Поліцейські столиці розслідують кримінальне провадження щодо зіткнення між клієнтами Gulliver та його охоронцями. Потерпілі від застосування сили охороною хлопці спочатку відмовилися від написання заяв, а через добу все ж таки вирішили завити про злочин.

19-річний учасник бійки Юрій Рудий каже, що вранці 4 жовтня охоронець ТРЦ ні за що його ударив. Коли юнак ударив у відповідь, на місце події прибігли колеги охоронця.

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Чоловіки нібито скрутили обох хлопців та катували їх у службовому приміщенні.

Підлітків відправили на експертизу

Клієнти ТРЦ стверджують, що зайшли до "Сільпо" напідпитку після відпочинку у розважальних закладах. Але вони нібито були у цілком адекватному стані.

Під час виходу з супермаркету охоронець буцімто щось їм сказав та одразу поліз у бійку.

Обох хлопців нібито били руками та ногами, погрожували вирізати їм очі або підкинути щось заборонене у разі, якщо ті напишуть заяву до поліції.

Патрульні, які прибули на виклик до ТРЦ, врегулювали конфлікт, а обидві його сторони відмовилися від написання заяв про злочин. Втім, наступного дня хлопці прийшли до поліції та почали стверджувати, що охоронці завдали їм забої грудної клітини та плеча, зламала 2 ребра і ніс. Крім того, в одного з потерпілих буцімто діагностували забій правого яєчка.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо нанесення легких тілесних ушкоджень, але направили підлітків на судмедекспертизу. Якщо спеціалісти з'ясують, що тяжкість їх ушкоджень є більшою, справу перекваліфікують.

У Gulliver кажуть, що все було не так

Представники ТРЦ кажуть, що хлопці були геть п'яними, а охоронець лише попросив їх поводитися акуратніше. Також хлопці нібито напали першими, через що їх і затримали.

Крім того, охоронці майже одразу після інциденту викликали поліцію, що також підтверджують самі правоохоронці.

У Gulliver підкреслюють, що весь момент конфлікту та того, що відбувалося після нього, зафіксований на камери відеоспостереження.