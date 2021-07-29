В Киеве будут судить активиста, напавшего на журналиста пророссийского канала "НАШ"
Источник:Киевская городская прокуратура
В Киеве активиста, напавшего на журналиста пророссийского телеканала "НАШ", могут посадить на 5 лет. Его дело 29 июля направили в суд.
Инцидент произошел 4 февраля 2021 года возле отделения полиции Шевченковского района. Активисты требовали закрытия этого телеканала.
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Избили в прямом эфире
Во время протеста произошли перепалки между участниками акции и исполнительным продюсером телеканала "Наш" Николаем Бугой и ведущим Максом Назаровым, у одного из корреспондентов забрали микрофон и нанесли несколько ударов в лицо. Это произошло во время прямого эфира.
Кроме того, между активистами и правоохранителями произошли столкновения, в результате которых задержали четырех пикетчиков.
Грозит 5 лет тюрьмы
На активиста, жителя Днепра, открыли дела по следующим статьям – "препятствование законной деятельности журналиста" и "умышленное причинение журналисту побоев в связи с осуществлением законной профессиональной деятельности".
Мужчине грозит 5 лет тюрьмы.
Нападение на журналиста телеканала "НАШ": видео