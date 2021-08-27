В Киеве будут судить группировку, которая распространяла наркотики по почте

Прокуроры Киева сообщили о подозрении 5 злоумышленникам, которым инкриминируют распространение запрещенных веществ. Они связывались с клиентами с помощью мессенджера, а передавали наркотики по почте.

Правоохранители задержали организатора, лаборантов и непосредственных сбытчиков наркотиков. Сейчас все фигуранты уголовного производства находятся под стражей.

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Если суд признает злоумышленников виновными, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Изъяли 16 кило амфетамина

Как отметили в прокуратуре, во время задержания членов группировки полицейские провели 15 обысков в их квартирах и машинах.

Во время следственных действий правоохранители изъяли:

более 16 килограммов амфетамина;

120 таблеток экстази;

почти 80 граммов каннабиса;

12 канистр с около 180 литрами прекурсоров;

а также лабораторное оборудование для изготовления психотропных веществ;

4 пистолета с патронами.

Следственные действия продолжаются, однако вскоре полицейские готовятся их завершить и подготовить обвинительные акты. Когда именно дело передадут в суд, пока неизвестно.