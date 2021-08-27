У Києві судитимуть угруповання, яке розповсюджувало наркотики поштою

Прокурори Києва повідомили про підозру 5 зловмисникам, яким інкримінують розповсюдження заборонених речовин. Вони зв'язувалися з клієнтами за допомогою месенджера, а передавали наркотики поштою.

Правоохоронці затримали організатора, лаборантів та безпосередніх збувачів наркотиків. Наразі всі фігуранти кримінального провадження перебувають під вартою.

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Якщо суд визнає зловмисників винними, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вилучили 16 кілограмів амфетаміну

Як зазначили у прокуратурі, під час затримання членів угруповання поліцейські провели 15 обшуків у їх квартирах та машинах.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили:

понад 16 кілограмів амфетаміну;

120 таблеток екстазі;

майже 80 грамів канабісу;

12 каністр з близько 180 літрами прекурсорів;

а також лабораторне обладнання для виготовлення психотропних речовин;

4 пістолети з набоями.

Слідчі дії продовжуються, однак незабаром поліцейські готуються їх завершити та підготувати обвинувальні акти. Коли саме справу передадуть до суду, поки що невідомо.