У Києві судитимуть угруповання, яке розповсюджувало наркотики поштою
Джерело:прокуратура Києва
Прокурори Києва повідомили про підозру 5 зловмисникам, яким інкримінують розповсюдження заборонених речовин. Вони зв'язувалися з клієнтами за допомогою месенджера, а передавали наркотики поштою.
Правоохоронці затримали організатора, лаборантів та безпосередніх збувачів наркотиків. Наразі всі фігуранти кримінального провадження перебувають під вартою.
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Якщо суд визнає зловмисників винними, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вилучили 16 кілограмів амфетаміну
Як зазначили у прокуратурі, під час затримання членів угруповання поліцейські провели 15 обшуків у їх квартирах та машинах.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили:
- понад 16 кілограмів амфетаміну;
- 120 таблеток екстазі;
- майже 80 грамів канабісу;
- 12 каністр з близько 180 літрами прекурсорів;
- а також лабораторне обладнання для виготовлення психотропних речовин;
- 4 пістолети з набоями.
Слідчі дії продовжуються, однак незабаром поліцейські готуються їх завершити та підготувати обвинувальні акти. Коли саме справу передадуть до суду, поки що невідомо.