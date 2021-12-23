В Киеве будут судить мужчину, который до смерти забил женщину палкой
Источник:полиция Киева
Прокуроры и следователи направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который жестоко убил 33-летнюю киевлянку. Злоумышленник нанес женщине более 30 ударов палкой.
По данным следствия, в сентябре мужчина сам позвонил в полицию и рассказал, что нашел свою гражданскую жену мертвой в недостроенном помещении. Сначала злоумышленнику удалось ввести стражей в заблуждение, но впоследствии полицейские установили все обстоятельства преступления.
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Как только следователи выяснили, что мужчина причастен к убийству, его задержали.
Нанес более 30 ударов по всему телу
Мужчина забил женщину до смерти деревянной палкой / Фото полиции Киева
- Во время проведения первоочередных действий на месте происшествия злоумышленник предоставлял правоохранителям ложную информацию.
- С места происшествия полицейские изъяли орудие убийства – деревянную палку.
- Согласно выводам судмедэкспертов, потерпевшая умерла из-за множественных травм. Ей нанесли более 30 ударов по всему телу.
- Фигуранту сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства сразу после задержания.
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде нахождения под стражей. С тех пор служители Фемиды постоянно решали оставлять подозреваемого в СИЗО.
Досудебное расследование дела уже завершилось. Правоохранители составили обвинительный акт и передали его в суд для рассмотрения производства по существу.
Когда именно в Голосеевском районном суде начнут рассматривать дело мужчины, пока неизвестно.