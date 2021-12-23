У Києві судитимуть чоловіка, який до смерті забив жінку палицею

Прокурори та слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який жорстоко вбив 33-річну киянку. Зловмисник завдав жінці понад 30 ударів палицею.

За даними слідства, у вересні чоловік сам подзвонив у поліцію та розповів, що знайшов свою цивільну дружину мертвою в недобудованому приміщенні. Спочатку зловмиснику вдалося вводити правоохоронців в оману, але згодом поліцейські встановили всі обставини злочину.

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Як тільки слідчі з'ясували, що чоловік причетний до вбивства, його затримали.

Завдав понад 30 ударів по всьому тілу



Чоловік забив жінку до смерті дерев'яною палицею / Фото поліції Києва

Під час проведення першочергових дій на місці події зловмисник надавав правоохоронцям неправдиву інформацію.

З місця події поліцейськи вилучили знаряддя вбивства – дерев'яну палицю.

Згідно з висновками судмедекспертів, потерпіла померла через множинні травми. Їй завдали понад 30 ударів по всьому тілу.

Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства майже одразу після затримання.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляди перебування під вартою. З того часу служителі Феміди постійно вирішували залишати підозрюваного у СІЗО.

Досудове розслідування справи вже закінчилося. Правоохоронці склали обвинувальний акт та передали його до суду для розгляду провадження по суті.

Коли саме у Голосіївському районному суді почнуть розглядати справу чоловіка, наразі невідомо.