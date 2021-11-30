В Киеве будут судить организатора очень масштабного наркоканала

Работники Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении главы группировки, которая занималась изготовлением наркотиков. В банду входили 29 человек, а действовала она на протяжении 2014 – 2019 годов.

По данным следствия, сбытом наркотиков члены группировки занимались на территории Российской Федерации. Во избежание ответственности по законам РФ злоумышленники руководили процессами из "офисов" в Украине.

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Реализацию злоумышленники организовали с помощью сайтов и чат-ботов в телеграме.

Изъяли 150 килограммов готовых наркотиков и 4,5 тонны прекурсоров



Полицейские изъяли более 150 килограммов наркотических веществ / Фото Офиса генпрокурора

Правоохранители выяснили, что для легализации полученных преступным путем миллионов члены банды использовали криптовалюту и различные электронные платежные системы. Обналичивали средства злоумышленники через обменные пункты в сети. Средства им доставлял курьер.

Во время обысков в нарколаборатории под Киевом следователи изъяли 150 килограммов особо опасного вещества – PVP стоимостью 88 миллионов гривен.

Кроме того, правоохранители нашли 4,5 тонны прекурсоров, из которых изготавливали наркотики.



Злоумышленники хранили более 4,5 тонны прекурсоров / Фото Офиса генпрокурора

Организатора группировки подозревают в создании преступной организации, подделке документов, организации мест для производства наркотиков, хранении прекурсоров, а также в незаконных действиях с оборудованием для изготовления и сбыта психотропных веществ.

Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 9 до 12 лет заключения. Когда в суде начнут рассматривать дело руководителя наркогруппировки, пока неизвестно.