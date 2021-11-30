Нескольким злоумышленникам уже сообщили о подозрении. Спецоперацию проводили киберспециалисты СБУ и следователи Нацполиции.

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Злоумышленники занимались финансовыми махинациями

Сотрудники СБУ задержали участников трансграничной преступной группы. По предварительной информации следствия, ущерб от деятельности злоумышленников составляют миллионы евро.

Следователи установили, что группа действовала в течение 2 лет, а ее членами были 11 человек. Злоумышленники специализировались на ограблениях банковских терминалов. В частности, для этого они использовали специальные технические средства. За одну "реализацию" группировка получала примерно 500 тысяч евро.

Последнее преступление злоумышленников зафиксировали в Нидерландах. Там они вложили похищенные деньги в наркобизнес. В частности, банда организовала переправку "Роттердамского" кокаина для продажи в Украине.

Передача происходила партиями по пол килограмма. Кроме кокаина, злоумышленники продавали и другие наркотики. Сотрудники СБУ провели во Львове спецоперацию и задержали наркоторговцев с поличным – во время очередной реализации 200 граммов кокаина стоимостью 500 тысяч гривен.

Смотрите видео, как сотрудники СБУ задержали злоумышленников:

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Сотрудники СБУ провели 19 обысков

Трем участникам группировки уже сообщили о подозрении в "незаконном производстве, приобретении, хранении или сбыте наркотиков, психотропов или их аналогов". Злоумышленникам грозит от 6 до 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества.

Правоохранители провели 19 обысков на территории Львовской, Одесской и Волынской областей. Во время них изъяли:

наркотики на 1,3 миллиона гривен;

оружие;

более полумиллиона гривен наличными.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители решают вопрос об объявлении злоумышленникам дополнительных подозрений, в частности за "несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ, автоматизированных систем и компьютерных сетей".

Смотрите фото обысков / Фото Управления СБУ во Львовской области