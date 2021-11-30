Кільком зловмисникам вже повідомили про підозру. Спецоперацію проводили кіберфахівці СБУ та слідчі Нацполіції.

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Зловмисники займалися фінансовими махінаціями

Співробітники СБУ затримали учасників транскордонної злочинної групи. За попередньою інформацією слідства, збитки від діяльності зловмисників становлять мільйони євро.

Слідчі встановили, що група діяла протягом 2 років, а її членами були 11 людей. Зловмисники спеціалізувалися на пограбуваннях банківських терміналів. Зокрема, для цього вони використовували спеціальні технічні засоби. За одну "реалізацію" угруповання отримувало приблизно 500 тисяч євро.

Останній злочин зловмисників зафіксували у Нідерландах. Там вони вклали викрадені гроші в наркобізнес. Зокрема, банда організувала переправлення "роттердамського" кокаїну для продажу в Україні.

Передача відбувалася партіями по пів кілограма. Окрім кокаїну, зловмисники продавали й інші наркотики. Співробітники СБУ провели у Львові спецоперацію та затримали наркоторговців на гарячому – під час чергової реалізації 200 грамів кокаїну вартістю 500 тисяч гривень.

Дивіться відео, як співробітники СБУ затримали зловмисників:

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Співробітники СБУ провели 19 обшуків

Трьом учасникам угруповання вже повідомили про підозру в "незаконному виробництві, придбанні, зберіганні чи збуті наркотиків, психотропів або їхніх аналогів". Зловмисникам загрожує від 6 до 10 років у в'язниці з конфіскацією майна.

Правоохоронці провели 19 обшуків на території Львівської, Одеської та Волинської областей. Під час них вилучили:

наркотики на 1,3 мільйона гривень;

зброю;

понад півмільйона гривень готівкою.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці розв'язують питання щодо оголошення зловмисникам додаткових підозр, зокрема за "несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, автоматизованих систем та комп'ютерних мереж".

Дивіться фото обшуків / Фото Управління СБУ у Львівській області