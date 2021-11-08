В Киеве двое мужчин избили женщину и убили мужчину ради смартфона

Злоумышленники совершили ужасное преступление из-за желания подзаработать. Они напали на женщину, чтобы забрать у нее драгоценности и ценные вещи.

Произошло преступление в декабре 2019 года в Печерском районе Киева. Как выяснили следователи, мужчины знали, что женщина с мужчиной живут в одном из отселенных домов. Они пришли к пострадавшим и потребовали от женщины отдать им ценные вещи.

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Нападавшие крайне жестоко избивали женщину, а когда за нее вступился мужчина, ему нанесли удар деревянным брусом по голове.

Сели на 10 и 15 лет

От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия. Угрозы для жизни женщины в результате избиений не было.

Мужчины забрали кольцо и два смартфона, которые один из злоумышленников продал в ближайшем подземном переходе.

Следователи довольно быстро установили личности обоих подозреваемых в совершении преступления и задержали их.

Одному из фигурантов дела инкриминировали совершение разбоя в составе преступной группы. Действия его приспешника квалифицировали как разбой и умышленное убийство.

Печерский районный суд Киева рассмотрел доказательства, собранные правоохранителями, и согласился с требованиями прокурора. Преступников посадили на 10 и 15 лет тюрьмы.

Кроме того, служители Фемиды решили наказать мужчин конфискацией имущества.