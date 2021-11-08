У Києві двоє чоловіків побили жінку та вбили чоловіка заради смартфону

8 листопада 2021 , 12:10
Читать новость на русском

Джерело:

прокуратура Києва

Зловмисники скоїли жахливий злочин через бажання підзаробити. Вони напали на жінку, аби забрати у неї коштовності та цінні речі.

Стався злочин у грудні 2019 року у Печерському районі Києва. Як з'ясували слідчі, чоловіки знали, що жінка з чоловіком живуть в одному з відселених будинків. Вони прийшли до потерпілих та почали вимагати від жінки віддати їм цінні речі.

Дивіться також У Києві п'яний чоловік через мову зарізав чемпіона з джиу-джитсу

Нападники вкрай жорстоко били жінку, а коли за неї заступився чоловік, йому завдали удар дерев'яним брусом по голові.

Сіли на 10 та 15 років

  • Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Загрози для життя жінки внаслідок побиття не було.
  • Чоловіки забрали каблучку та два смартфони, які один зі зловмисників продав у найближчому підземному переході.
  • Слідчі досить швидко встановили особи обох підозрюваних у скоєнні злочину та затримали їх.
  • Одному з фігурантів справи інкримінували вчинення розбою у складі злочинної групи. Дії його поплічника кваліфікували як розбій та умисне вбивство. 

Печерський районний суд Києва розглянув докази, які зібрали правоохоронці, та погодився з вимогами прокурора. Злочинців посадили на 10 та 15 років ув'язнення.

Крім того, служителі Феміди вирішили покарати чоловіків конфіскацією майна.

 

Автор: Олексій Чибісов