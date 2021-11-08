У Києві двоє чоловіків побили жінку та вбили чоловіка заради смартфону
Джерело:прокуратура Києва
Зловмисники скоїли жахливий злочин через бажання підзаробити. Вони напали на жінку, аби забрати у неї коштовності та цінні речі.
Стався злочин у грудні 2019 року у Печерському районі Києва. Як з'ясували слідчі, чоловіки знали, що жінка з чоловіком живуть в одному з відселених будинків. Вони прийшли до потерпілих та почали вимагати від жінки віддати їм цінні речі.
Дивіться також У Києві п'яний чоловік через мову зарізав чемпіона з джиу-джитсу
Нападники вкрай жорстоко били жінку, а коли за неї заступився чоловік, йому завдали удар дерев'яним брусом по голові.
Сіли на 10 та 15 років
- Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Загрози для життя жінки внаслідок побиття не було.
- Чоловіки забрали каблучку та два смартфони, які один зі зловмисників продав у найближчому підземному переході.
- Слідчі досить швидко встановили особи обох підозрюваних у скоєнні злочину та затримали їх.
- Одному з фігурантів справи інкримінували вчинення розбою у складі злочинної групи. Дії його поплічника кваліфікували як розбій та умисне вбивство.
Печерський районний суд Києва розглянув докази, які зібрали правоохоронці, та погодився з вимогами прокурора. Злочинців посадили на 10 та 15 років ув'язнення.
Крім того, служителі Феміди вирішили покарати чоловіків конфіскацією майна.