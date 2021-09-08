В Киеве мужчина изнасиловал девушку, с которой познакомился онлайн

На Кавказской в Киеве 39-летний мужчина изнасиловал 24-летнюю молодую женщину. Ранее они переписывались на сайте знакомств, но решили встретиться. Кроме этого, мужчина связал девушку и заклеил ей рот. После ограбил и скрылся.

Злоумышленник воспользовался тем, что был вместе с девушкой наедине. Он угрожал потерпевшей ножом, поэтому она не могла ничего поделать. Об инциденте рассказали 8 сентября.

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Познакомились онлайн

В полицию обратилась 24-летняя потерпевшая, которая рассказала, что ее ограбили и изнасиловали. Злоумышленником является ее онлайн-знакомый. Они впервые встретились вживую.

Мужчина угрожал девушке ножом и таким образом затащил в ее квартиру. Там заклеил рот клейкой лентой и связал, чтобы потерпевшая не могла убежать. Тогда злоумышленник изнасиловал молодую женщину, похитил у нее 2 мобильных и деньги и скрылся.



Мужчина связал и изнасиловал онлайн-знакомую / Нацполиция Киева

Полицейские нашли злоумышленника

В течение суток правоохранители нашли 39-летнего мужчину. Он является жителем Киева и ранее был судим. Пока злоумышленнику объявили статью за разбойное нападение. Также полицейские решают насчет объявления ему статьи за изнасилование.

За содеянное ему может грозить лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас ему избирают меру пресечения. На месте работали сотрудники Соломенского управления полиции.