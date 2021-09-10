В Киеве мужчина пытался прыгнуть с балкона многоэтажки: видео с места

На Бассейной в Киеве мужчина хотел прыгнуть с балкона. Когда на место прибыла полиция, он спрятался в квартире и не открывал дверь. Впоследствии обнаружили, что мужчина успел порезать себе руку.

Мужчина пытался совершить самоубийство 9 сентября. Полиция еще не предоставила официальной информации относительно инцидента.

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Скрылся в квартире

В полицию сообщили, что человек на Бассейной пытается спрыгнуть с балкона. Когда стражи порядка прибыли на место, он скрылся в квартире и отказался им открывать.

Полицейские поняли, что человек может навредить себе и вызвали спасателей. Впоследствии они помогли руководительнице одного из отделов киевской полиции проникнуть в квартиру.

Она обнаружила, что муж порезал себе руку. На место вызвали скорую и оказали первую помощь. Сейчас с ним все хорошо.

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