Мужчину спасли капитан Владимир Ковнацкий и сержант Валентина Гавлинская Обуховского управления полиции. Об этом рассказали 2 сентября.

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Есть дети

В полицию сообщили, что на балконе 9 этажа сидел мужчина. Очевидно, он хотел совершить самоубийство. Правоохранители сразу приехали и попытались поговорить с ним. Мужчина рассказал, что хочет прыгнуть из-за проблем в семье.



Полицейским сказали, что мужчина сидит на балконе 9 этажа / Фото Нацполиции Киева

Также он сказал, что у него есть дети – мальчик и девочка. Полицейские пытались всячески успокоить мужчину. Однако он продолжал сидеть на балконе.

На видео видно, как полицейский разговаривает с потерпевшим и внезапно бежит, чтобы забрать его с балкона. Полицейскому удается и он спасает человека. Впоследствии пострадавшего увезли в больницу.

Как в Киевской области мужчина пытался прыгнуть с балкона 9 этажа: смотрите видео