Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры. Там уже отметили, что будут обжаловать решение суда.

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Обвиняемый в убийстве Вячеслав Вильцанюк получил 13 лет, обвиняемые в хулиганстве Игорь Котырло и Леонид Игнатенко – по 3 года лишения свободы.

Обвиняемые будут находиться под стражей до вступления приговора в законную силу / Фото прокуратуры

Что известно о резонансном деле

Оглашен обвинительный приговор по делу об умышленном убийстве 34-летнего военнослужащего. Это произошло после конфликта на дороге, возникшего 21 октября 2022 года в Киеве на проспекте Академика Глушкова,

– рассказали в прокуратуре.

Между военным, который управлял легковушкой Hyundai, и 26-летним водителем Lexus возник спор о первоочередности проезда. Во время конфликта пассажиры последнего авто избили потерпевшего, а водитель машины выстрелил в военного, после чего мужчины уехали с места инцидента. Военнослужащий Алексей Щербина от полученных травм умер на месте.



Военный скончался от травм на месте конфликта / Фото Прокуратуры

Прокуратура просила суд признать водителя Lexus виновным в умышленном убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Для двух обвиняемых в хулиганстве с применением оружия правоохранители просили 7 лет тюрьмы.