Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури. Там уже зазначили, що оскаржуватимуть рішення суду.

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Обвинувачений у вбивстві В’ячеслав Вільцанюк отримав 13 років, обвинувачені у хуліганстві Ігор Котирло та Леонід Ігнатенко – по 3 роки позбавлення волі.

Обвинувачені перебуватимуть під вартою до набрання вироком законної сили / Фото прокуратури

Що відомо про резонансну справу

Оголошено обвинувальний вирок у справі щодо умисного вбивства 34-річного військовослужбовця. Це сталося після конфлікту на дорозі, що виник 21 жовтня 2022 році у Києві на проспекті Академіка Глушкова,

– розповіли в прокуратурі.

Між військовим, який керував легковиком Hyundai, і 26-річним водієм Lexus виникла суперечка щодо першочерговості проїзду. Під час конфлікту пасажири останнього авто побили потерпілого, а водій машини вистрілив у військового, після чого чоловіки поїхали з місця інциденту. Військовослужбовець Олексій Щербина від отриманих травм помер на місці.



Військовий помер від травм на місці конфлікту / Фото Прокуратури

Прокуратура просила суд визнати водія Lexus винним в умисному вбивстві, вчиненому з хуліганських мотивів, та призначити йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Для двох обвинувачених у хуліганстві із застосуванням зброї правоохоронці просили 7 років в'язниці.