Чоловіка врятували капітан Володимир Ковнацький та сержант Валентина Гавлінська Обуховського управління поліції. Про це розповіли 2 вересня.

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Має дітей

У поліцію повідомили, що на балконі 9 поверху сидів чоловік. Очевидно, він хотів вчинити самогубство. Правоохоронці одразу приїхали і спробували поговорити з ним. Чоловік розповів, що хоче стрибнути через проблеми в сім'ї.



Поліцейським сказали, що чоловік сидить на балконі 9 поверху / Фото Нацполіції Києва

Також він сказав, що в нього є діти – хлопчик і дівчинка. Поліцейські намагались всіляко заспокоїти чоловіка. Проте він далі сидів на балконі.

На відео видно, як правоохоронець розмовляє з потерпілим і раптово біжить, щоб забрати його з балкона. Поліцейському вдається і він рятує чоловіка. Згодом постраждалого відвезли до лікарні.

Як на Київщині чоловік намагався стрибнути з балкона 9 поверху: дивіться відео