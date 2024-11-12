24 Канал пишет, что воздушную тревогу в Киевской области объявили в 14:54, в Киеве – в 17:29 12 ноября. Воздушные силы ВСУ в 17:30 сообщили, что ударный беспилотник летит курсом на Киев через Бровары.

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Что известно о взрывах в Киеве

В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,

– заявили в Киевской ОВА.

Власти также призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Из-за тревоги Киевская городская государственная администрация предупредила, что движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

Станции метро "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия,

– предупредили людей.

Стоит заметить, что по состоянию на 18:10 Воздушные силы ВСУ предупредили, что группа беспилотников продолжает движение из Киевской на Житомирскую область. В частности, юго-западным курсом.