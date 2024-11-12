24 Канал пише, що повітряну тривогу в Київській області оголосили о 14:54, у Києві – о 17:29 12 листопада. Повітряні сили ЗСУ о 17:30 повідомили, що ударний безпілотник летить курсом на Київ через Бровари.

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Що відомо про вибухи в Києві

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– заявили у Київській ОВА.

Влада також закликала перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Через тривогу Київська міська державна адміністрація попередила, що рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".

Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють лише в режимі укриття,

– попередили людей.

Варто зауважити, що станом на 18:10 Повітряні сили ЗСУ попередили, що група безпілотників продовжує рух з Київської на Житомирську область. Зокрема, південно-західним курсом.