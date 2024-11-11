Жозеп Боррель встретил утро в Киеве в укрытии из-за очередной волны российских ракетных ударов. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на сеть Х верховного представителя ЕС.

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Что известно о визите Борреля

С 9 ноября он находится в Киеве для дальнейшей поддержки Украины. Он начал свое утро в одном из столичных укрытий.

Начинаю свой день в Киеве в укрытии, поскольку Россия наносит очередной ракетный удар. Это ежедневная реальность для украинского народа после полномасштабного вторжения России,

– поделился Боррель.

Обратите внимание! Этот визит в столицу стал для него пятым с начала войны и последним на посту представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Боррель отмечал, что поддержка Украины была его личным приоритетом и будет оставаться важным вопросом для ЕС.

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