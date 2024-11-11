В целом удалось уничтожить 39 ударных БпЛА и две вышеупомянутых ракеты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ.

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Сколько целей сбили Воздушные силы

Ночью противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с временно оккупированной территории Запорожской области. Также враг пытался нанести удар 74 "Шахедами" и беспилотниками неустановленного типа из Курска, Приморско-Ахтарска, Орла, Брянска в России.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбыт двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 39 БпЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях,

– говорится в сообщении Воздушных сил.

По данным Воздушных сил, еще 30 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, еще 3 российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

Сколько дронов сбили ночью 10 ноября / Инфографика Воздушных сил

К слову, в результате ночной атаки один из беспилотников попал по Николаеву. Виталий Ким рассказал о пожарах в жилых домах. Всего в городе зафиксировали, к сожалению, пятеро погибших. Поисково-спасательные работы завершены.