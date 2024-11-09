Цель поездки пока не известна. Впрочем, чиновник заверил, что ЕС и в дальнейшем продолжит поддерживать Украину. Об этом Боррель написал на своей странице в соцсети Х, передает 24 Канал.

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Что известно о визите Борреля в Киев 9 ноября

В Киеве во время моего пятого визита с момента полномасштабного вторжения России и последнего в должности. Поддержка Украины со стороны ЕС была моим личным приоритетом в течение моего мандата и будет оставаться одним из приоритетов повестки дня ЕС,

– написал Боррель.

Он также выложил фото встречи на вокзале в Киеве.

Боррель в Киеве 9 ноября 2024 года – фото:

Следующим высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности станет бывший премьер Эстонии Кая Каллас. Она займет эту должность 1 декабря 2024 года.