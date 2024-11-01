В случае возможного военного конфликта или другой значительной чрезвычайной ситуации жителям Европейского Союза рекомендуется иметь в запасе продукты, медикаменты и другие необходимые товары. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Newsweek.

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Почему европейцев призывают готовить запасы к войне

Согласно докладу, ЕС не был готов к пандемии COVID-19, а также к агрессии России против Украины, поэтому необходимо перейти "от реактивных действий к проактивной подготовке".

В рамках этой стратегии государствам-членам рекомендуется подготовить своих граждан к самообеспечению в течение по крайней мере 72 часов в случае чрезвычайной ситуации. Доклад содержит рекомендации по запасам продуктов, воды, медикаментов и других необходимых вещей.

Несмотря на то, что угроза российской агрессии не является единственной, она указывается как основная в документе.

У нас нет четкого плана относительно того, что ЕС сделает в случае вооруженной агрессии против государства-члена. Угроза войны, которую Россия представляет европейским силам безопасности, чтобы мы рассматривали это как центральную часть нашей готовности, не подрывая работу по подготовке к другим серьезным угрозам,

– говорится в отчете.

Доклад акцентирует на важности подготовки граждан и предлагает выделить 20% бюджета ЕС на безопасность и готовность к кризисам.

Обратите внимание! Отчет объемом 165 страниц был представлен председателю Европейской Комиссии Урсуле фон дер Ляйен 30 октября.

По мнению польского президента Анджея Дуды, Россия может атаковать НАТО в 2026 году.

А немецкий генерал Карстен Бройер прогнозирует, что Россия может быть готова к нападению на НАТО через 5 – 8 лет.